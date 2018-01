Calciomercato: Ahmad Benali lascia Pescara e va in prestito al Crotone

Il Football Club Crotone ha acquisito dalla Delfino Pescara 1936, in prestito con diritto di riscatto, le prestazioni sportive di Ahmad Benali.

Classe 1992, Ahmad è un calciatore inglese (nato a Manchester) naturalizzato libico, cresciuto nel Manchester City. Nel 2012 si trasferisce in Italia, al Brescia (Serie B), prima di passare al Pescara, dove ottiene da protagonista la promozione in Serie A nella stagione 2015/16. Lo scorso anno ha messo a segno, alla sua prima stagione nella massima serie, ben 6 reti, mentre nei primi mesi dell’attuale stagione, in cadetteria con il Pescara, ha realizzato 4 gol in 15 presenze.

Benali è un destro naturale, dotato di buona tecnica individuale, ottimo dribbling e di un gran tiro dalla distanza, e può essere utilizzato da mezzala, centrocampista centrale, trequartista o esterno offensivo.

Il giocatore ha firmato il contratto nel quartier generale di Salvaguardia alla presenza del numero uno rossoblù Gianni Vrenna e stamattina ha preso parte al primo allenamento con i nuovi compagni. Ahmad sarà presentato domattina, alle ore 10:30, presso la sala stampa dell’Ezio Scida.