Calcio femminile, il derby è biancazzurro: Chieti perde con il Pescara all’Angelini

Finisce 2-0 il derby di Calcio Femminile fra Chieti e Pescara giocato ieri pomeriggio all’Angelini. A decidere la gara sono stati degli episodi. Le neroverdi giocano un match generoso tutto grinta e cuore, ma le biancazzurre concretizzano al meglio le occasioni avute e la loro maggiore costanza in fase d’attacco.

Le 2 reti sono arrivate entrambe nella ripresa, prima con Copia su calcio di punizione e poi con Di Blasio a seguito di un’azione da rivedere.

Il Pescara fa suo il derby, al Chieti rimane il rammarico di aver giocato una partita molto generosa senza aver, tuttavia, portato a casa un risultato positivo.

Oggi pomeriggio sono arrivate, via Facebook, anche le felicitazioni di Gaston Brugman, centrocampista del Pescara maschile:

“Ciao, ragazze, complimenti per la vittoria di ieri! Avete fatto un gran derby, in bocca al lupo per il resto del campionato!”.