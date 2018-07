Buon Compleanno Pescara Calcio: Barteloni "Guaranà" dedica una flastrocca al Delfino

LA MIA LEI È DEL 1936

Oggi è 4 luglio. Oggi sei nata tu

La culla del Rampigna, di quella gioventù

chiamata Strapaesana. Campioni di virtù

veraci pescaresi, di quel "nu sem nù"

Oggi è 4 luglio. Ma io ripenso a ieri

Piloni, Motta, Mosti... Riaffiorano i pensieri.

Sul campo di Bologna hai vinto gli spareggi

Caldora Presidente. Magari averlo oggi..

Oggi è 4 luglio. Rosati, lo zio Tom.

Trasferte memorabili. Per tutti siamo i rom.

Temuti e rispettati. Con Ivo capofila.

Presenti in tutta Italia. Anche in quarantamila.

Oggi è 4 luglio. Giovanni Galeone.

Le pagine più belle di storia del pallone.

Imprese leggendarie. Don Pietro, il calabrese.

Campioni ne ha portati. E senza troppe spese.

Oggi è 4 luglio. Immobile e Verratti

Pescara si riaccende. Il mito ora è boemo

Con tutte quelle reti c'è da diventar matti.

Si apre un nuovo ciclo. O forse no. Vedremo...

Oggi è 4 luglio. La festa è ormai per pochi.

Il ragioniere insiste con i suoi sporchi giochi.

Auguri, mio Pescara. Cento di questi giorni

Sperando se ne vada. E che mai più ritorni.

(Bruno Barteloni "Guaranà" - 4 luglio 2018)