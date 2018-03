Attesa per Brescia-Pescara: le informazioni sui biglietti e l'avviso per la tifoseria  

Di seguito alcune indicazioni per l’acquisto dei biglietti “settore ospiti” validi per la gara del campionato di Serie B tra Brescia e Pescara in programma giovedì 29 marzo alle ore 20.30 presso lo stadio comunale “Rigamonti” di Brescia.

Il prezzo intero è di € 14 (più € 1,50 diritti di prevendita).

Circuito LISTICKET sino alle ore 19 di mercoledì 28 marzo.

sino alle ore 19 di mercoledì 28 marzo. Capienza settore ospiti “curva 1.113 persone.

Non vi è alcuna limitazione territoriale né obbligo di Fidelity Card per l’acquisto dei tagliandi della partita.

L'avviso per la tifoseria biancazzurra

In occasione dell’incontro di calcio, la Questura di Brescia ha indicato e raccomandato che gli eventuali pullmans e mezzi privati della tifoseria biancazzurra utilizzino l’uscita dell’autostrada A4 “Brescia-Ovest”, dove equipaggi delle Forze dell’Ordine provvederanno a scortare pullman e auto fino a un idoneo parcheggio. Il Pescara di Epifani, dopo tre sconfitte e un pareggio, è chiamato assolutamente a vincere in quello che già si prospetta come un vero e proprio scontro salvezza.