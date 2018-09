Brescia-Pescara, parla Pillon: "Avrei evitato la sosta per continuare con il ritmo di avvio"

Anticipata a oggi la conferenza stampa pre gara, da parte di Giuseppe Pillon, considerando che la squadra partirà domattina alle ore 9 alla volta di Brescia, dove sabato 15 settembre alle ore 15 sarà di scena per la gara valida per la terza giornata di andata.

Il tecnico biancazzurro non ha nascosto le difficoltà della sfida al Rigamonti:

"Per quanto riguarda il Brescia, quella lombarda è una squadra che meritava di più, rispetto a quanto raccolto nelle prime gare. Noi invece dobbiamo cercare di essere ordinati e attenti, soprattutto nelle linee di passaggio. Secondo me sarà una gran bella e divertente partita".

Pillon avrebbe voluto evitare la pausa:

"Sinceramente non avrei fatto la sosta perché avrei voluto continuare con il ritmo di avvio. Fermarsi è sempre un'incognita. Sul campionato a 19 squadre dico che sarà ancora più difficile e i punti saranno anche più pesanti, visto che la forbice dei play off e play out sarà ancora più stretta. Sarà un torneo difficile per tutti, ma l'aspetto che mi piace di più di questa squadra è che non molla mai, fino alla fine".