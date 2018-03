Verso Brescia-Pescara, le ultime dagli allenamenti

Continua la preparazione dei biancazzurri in vista del prossimo impegno di campionato contro il Brescia in programma giovedì 29 marzo, con inizio alle ore 20.30, presso lo stadio Mario Rigamonti di Brescia.

Seduta video e lavoro tecnico, con esercizi di possesso palla e partitella a campo ridotto. Lavoro differenziato per Hugo Campagnaro, Cesare Bovo, Mattia Proietti e Antonio Mazzotta. Terapie per Filippo Falco. In Nazionale Christian Capone e Luca Valzania.

Oggi, dopo la seduta di allenamento mattutina, è prevista la partenza per Brescia.