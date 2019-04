Lancia una bottiglia contro il pullman del Verona, denunciato tifoso biancazzurro

Un tifoso biancazzurro 36enne verrà denunciato per danneggiamento aggravato perché oggi pomeriggio ha lanciato una bottiglia contro il pullman del Verona, pochi istanti dopo l'uscita del mezzo dallo stadio Adriatico.

L'episodio si è verificato intorno alle 18.30, al termine della partita pareggiata dal Pescara contro gli scaligeri. All'improvviso, all'incrocio fra viale Pindaro e viale Marconi, la bottiglia è volata andando a infrangere parzialmente un vetro dell'autobus dove si trovavano i calciatori ospiti.

L'autore del gesto è stato prontamente bloccato dai poliziotti e portato in Questura per accertamenti. Fortunatamente non ci sono stati feriti e il pullman ha proseguito verso la stazione ferroviaria di Pescara Centrale, da dove i giocatori dell'Hellas Verona, in treno, sono ripartiti per il Veneto.