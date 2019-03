Il 2-3 di Benevento-Spezia non è stato ancora omologato: le conseguenze per il Pescara

La classifica attuale del campionato di Serie B non è ancora definitiva nonostante i risultati acquisiti sul campo nell'ultima giornata di campionato. Sotto l'analisi del giudice sportivo è finito il risultato della partita fra Benevento e Spezia, vinta dai liguri per 2-3.

La società del presidente Vigorito ha presentato ricorso in merito a presunte irregolarità di tesseramento di alcuni calciatori extracomunitari, in particolare l'attaccante Okereke. Questa la motivazione:

"Ricevuto dalla Società Benevento preannuncio di reclamo in ordine alla regolarità della gara sopra indicata, in attesa di ricevere le motivazioni, questo Giudice Sportivo si riserva di decidere in merito all'omologazione del risultato".

Una decisione che avrà conseguenze anche per il Pescara. Se infatti verrà confermato il 2-3, tutto restera' così com'è per quanto riguarda la graduatoria del campionato di Serie B. Se, invece, verrà assegnata la vittoria al Benevento, i sanniti ci sorpasseranno in classifica.