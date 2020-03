Verso Benevento-Pescara, ultimi allenamenti prima della partenza per la Campania. La partita è in programma domenica 8 marzo alle ore 21 nello stadio “Ciro Vigorito” e si giocherà a porte chiuse, come da recenti disposizioni governative in merito al coronavirus.

Oggi pomeriggio i biancazurri hanno svolto lavoro tattico e partitelle a campo ridotto. Percorso differenziato per:

Marco Tumminello

Grigoris Kastanos

Edgar Elizalde

Cristiano Del Grosso

Si sono invece sottoposti alle terapie:

Manuel Pucciarelli

Andrea Di Grazia

Gabriele Zappa

Milos Bocic (problema al tendine)

Domani mattina allenamento di rifinitura al Delfino Training Center di Città Sant'Angelo, poi nel pomeriggio la partenza per Benevento.