Avellino-Pescara 2-2 | Primo punticino per la gestione di Massimo Epifani

Avellino-Pescara si conclude in parità. Arriva così il primo punticino per i biancazzurri sotto la gestione di Massimo Epifani. Delfino subito avanti al 12' con Brugman, poi al 58′ gli irpini pareggiano grazie a un rigore assegnato per un tocco di gomito di Perrotta e trasformato da Castaldo. Al 73' gli ospiti tornano in vantaggio con un bel goal di Mancuso, ma all'87′ Di Tacchio dal limite spegne le speranze abruzzesi di vittoria siglando il definitivo 2-2.

Nel dopopartita mister Epifani si è detto dispiaciuto per i due punti persi quasi all'ultimo, ma comunque soddisfatto della prestazione.

Il tabellino

AVELLINO (4-4-1-1) - Lezzerini, Ngawa, Migliorini, Kresic, Rizzato; Laverone, Di Tacchio, D’angelo, Bidauoi; Gavazzi; Ardemagni. Allenatore: Novellino. A disposizione: Casadei, Pecorini, Marchizza, Vajushi, Castaldo, De Riso, Evangelista, Mentana, Cabezas, Wilmots.

PESCARA (3-5-2) - Fiorillo, Fornasier, Coda, Perrotta; Crescenzi, Coulibaly, Brugman, Valzania, Balzano; Mancuso, Pettinari. Allenatore: Epifani. A disposizione: Savelloni, Bovo, Yamga, Bunino, Elizalde, Cocco, Fiamozzi, Machin, Gravillo, Capone, Carraro, Baez.

Reti: Brugman 12', Castaldo 58', Mancuso 73', Di Tacchio 87'

Arbitro: Daniele Minelli di Varese.