Ascoli-Pescara, le formazioni ufficiali del posticipo di Serie B

Tutto pronto allo stadio Del Duca per la partita tra Ascoli e Pescara.

Bianconeri e biancazzurri scenderanno in campo per il posticipo di Serie B alle ore 21.

I due allenatori, Zanetti e Zauri, hanno scelto i 22 calciatori che scenderanno in campo al fischio di inizio dell'arbitro Aureliano di Bologna.

Queste le formazioni ufficiali delle 2 squadre:

ASCOLI: Leali, Valentini, Pucino, Troiano, Scamacca, Ninkovic, Piccinocchi, Gravillon, Da Cruz, Padoin, Gerbo.

PESCARA: Fiorillo, Ciofani, Drudi, Scognamiglio, Campagnaro, Masciangelo, Memushaj, Machin, Busellato, Brunori, Galano.