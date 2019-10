Ascoli - Pescara: i convocati da Zauri per il match al Del Duca

Ecco la lista dei giocatori scelti da Mister Zauri per la trasferta di domani ad Ascoli che vedrà in campo i biancazzurri contro i padroni di casa. La partita è in programma allo stadio Del Duca alle ore 21.

1 FIORILLO Vincenzo

22 FARELLI Simone

34 SORRENTINO Alessandro

2 CAMPAGNARO Hugo

13 CIOFANI Matteo

3 DEL GROSSO Cristiano

18 BETTELLA Davide

21 VITTURINI Davide

6 SCOGNAMIGLIO Gennaro

27 ZAPPA Gabriele

40 MASCIANGELO Edoardo

16 DRUDI Mirko

8 MEMUSHAJ Ledian

5 BRUNO Alessandro

26 BUSELLATO Massimiliano

39 INGELSSON Suante

24 MACHIN José Kevin

29 BORRELLI Gennaro

7 CISCO Andrea

11 GALANO Cristian

19 MANIERO Riccardo

23 DI GRAZIA Andrea

10 BRUNORI Matteo

41 BOCIC Milos