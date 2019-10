Ascoli-Pescara, il percorso consigliato alla tifoseria biancazzurra

Conto alla rovescia per la gara tra Ascoli e Pescara in programma domenica 6 ottobre alle ore 21 nello stadio Del Duca del capoluogo piceno. Qui di seguito il percorso consigliato per la tifoseria ospite:

autostrada A14 uscita San Benedetto del Tronto

Raccordo Autostradale 11 (superstrada Ascoli-Mare)

Ss 4 (Salaria) uscita Rosara

proseguire in direzione stadio fino all’area di parcheggio sulla circonvallazione nord

Per quanto riguarda il regolamento d’uso dello stadio, sul sito Internet ufficiale della società marchigiana (www.ascolicalcio1898.it) è possibile consultare la disciplina relativa all’esposizione di striscioni e all’introduzione di megafoni e tamburi.