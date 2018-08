Anticipi e posticipi Pescara: ecco quando si giocheranno le gare con Spezia e Padova

Novità importanti per due partite che i biancazzurri dovranno giocare in trasferta, e che subiranno un cambiamento di giornata rispetto a quanto inizialmente stabilito in calendario.

La Lega Serie B, infatti, ha comunicato che la gara tra Padova e Pescara, valida per il sesto turno del campionato cadetto in programma sabato 29 settembre, sarà posticipata a lunedì 1° ottobre con inizio alle ore 21, presso lo Stadio “Euganeo” di Padova.

Spezia-Pescara, invece, valida per l’ottava giornata e in un primo momento programmata per sabato 20 ottobre, verrà anticipata a venerdì 19 ottobre con inizio alle ore 21, presso lo Stadio “Alberto Picco” di La Spezia.