Pescara calcio, gli anticipi e i posticipi dei biancazzurri dal 22 al 29 dicembre

Sono stati comunicati, per quanto riguarda il Pescara calcio, gli anticipi e i posticipi che i biancazzurri disputeranno nel periodo compreso tra il 22 e il 29 dicembre. Si tratta di tre partite. Eccole qui di seguito:

Pescara-Trapani 17a giornata di andata: domenica 22 dicembre alle ore 15

17a giornata di andata: domenica 22 dicembre alle ore 15 Livorno-Pescara 18a giornata di andata: giovedì 26 dicembre alle ore 15

18a giornata di andata: giovedì 26 dicembre alle ore 15 Pescara-Chievo 19a giornata di andata: domenica 29 dicembre alle ore 12:30

Come si vede, dunque, la squadra di Zauri giocherà in posticipo pomeridiano, alla domenica, la gara interna con il Trapani, per poi andare a far visita al Livorno in occasione della festa di Santo Stefano. Infine, per l'incontro con il Chievo tra le mura amiche, si terrà il cosiddetto "lunch match" nella tarda mattinata del 29 dicembre, verso ora di pranzo.