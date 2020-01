Amichevole "in famiglia" per il Pescara: ecco dove e quando

Amichevole in famiglia per il Pescara, con cui i biancazzurri concluderanno il ritiro invernale in attesa della ripresa del campionato di Serie B. La partita è in programma domenica 12 gennaio allo stadio Adriatico “Giovanni Cornacchia” dalle ore 10:45. Si tratterà di un match a porte aperte e l'ingresso al pubblico sarà gratuito.

Intanto i ragazzi di Zauri continuano gli allenamenti. Questa mattina c'è stata una seduta atletica al centro sportivo "Vestina" di Montesilvano, mentre ieri la stessa location ha ospitato una doppia seduta tecnica, con partitelle per il gruppo, lavoro differenziato per Balzano e terapie per Campagnaro. Tumminello e Čočev continuano a svolgere fuori sede il loro percorso di recupero.