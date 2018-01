All'Adriatico l'amichevole Pescara-Lugano, ecco quando si giocherà

Amichevole per il Pescara, mercoledi' 17 gennaio alle 15 allo Stadio Adriatico 'Giovanni Cornacchia' con la formazione della massima serie svizzera del Lugano, in vista della gara di ripresa del campionato di serie B sabato 20 gennaio a Foggia.

Quegli incroci elvetico-biancazzurri tra Renzetti e Zeman

Anche se potrebbe non sembrare, ci sono alcuni importanti legami tra le squadre di Pescara e Lugano. Il presidente della formazione elvetica e' il pescarese Angelo Renzetti, che nel 2007 fu per pochi mesi anche presidente della societa' biancazzurra. Inoltre, il Lugano due stagioni fa era guidato in panchina proprio dall'attuale tecnico del Delfino, Zdenek Zeman. Ingresso gratuito all'Adriatico.

L'arbitro e i precedenti tra le due squadre

Affidata a Cristian Cudini di Fermo la direzione della gara. Il fischietto marchigiano sarà affiancato dai signori Maccadino e Trasciatti. Diretta streaming a cura della Delfino Channel. Un'amichevole tra Pescara e Lugano era già stata giocata nel 2014: in quell'occasione l'incontro finì 1-1.