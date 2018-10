Voglia di calcio vero, il Pescara affronta in amichevole i Nerostellati

Aspettando la ripresa del torneo di Serie B, prevista venerdì 19 ottobre in casa dello Spezia, la capolista Pescara si concede un'amichevole contro i Nerostellati, squadra di Eccellenza reduce dal 3-1 in campionato sul Chieti. Appuntamento oggi pomeriggio alle ore 15 allo Stadio Ezio Ricci di Pratola Peligna.

I biglietti saranno in vendita al prezzo unico di 5 euro, mentre per gli under 16 l’ingresso è omaggio. Prima dell’incontro, i calciatori Antonio Balzano e Hugo Campagnaro saranno a disposizione della stampa per fare il punto della situazione.

Intanto ieri sera, ospiti del ristorante “La Terrazza Verde” in Largo Madonna, i ragazzi di Pillon si sono concessi una serata frivola e conviviale che è servita anche per cementare il gruppo. Sempre ieri, in vista della partita, si è tenuta una doppia seduta di allenamento al Delfino Training Center di Cttà Sant’Angelo.

Lavoro di attivazione aerobico al mattino con esercizi di forza e tiri in porta; nel pomeriggio tecnica, esercizi di possesso palla, tattica difensiva e partitella finale. Differenziato e terapie per Gennaro Scognamiglio, Andrew Gravillon, Mirko Antonucci, Hugo Campagnaro e Cristiano Del Grosso (affaticamento muscolare). Lavoro pomeridiano per Marco Perrotta e Franck Kanoutè.