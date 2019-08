Amichevole tra il Morro d’Oro e il Pescara, ecco quando

Archiviata la delusione per l'eliminazione in coppa Italia ai supplementari contro l'Empoli, il Pescara continua a preparare il nuovo campionato di Serie B, al via il 24 agosto.

Annunciato oggi un nuovo impegno in amichevole per i biancazzurri di Zauri, che mercoledì 4 settembre affronteranno il Morro d’Oro Calcio allo stadio comunale di Morro D’Oro. Il match contro la squadra teramana avrà inizio alle ore 18:30.

Ingresso 5 euro, con vendita dei tagliandi al botteghino del comunale di Morro D’Oro fino a un'ora dall’inizio della partita.