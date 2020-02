Il Pescara torna ad allenarsi dopo la disfatta di Crotone. Stamani, infatti, i biancazzurri hanno ripreso la preparazione in vista della partita casalinga del 1° marzo, che opporrà la squadra di Nicola Legrottaglie all'Ascoli per il posticipo della domenica sera.

La seduta odierna si è svolta al Delfino Training Center di Città Sant’Angelo, e ha contemplato il lavoro differenziato per tre giocatori del Delfino: Campagnaro, Di Grazia e Tumminello. Domani mattina, nello stesso luogo, è prevista un'altra sessione tecnico-tattica.