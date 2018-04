Ripresa degli allenamenti per i biancazzurri, si prepara la sfida con la Ternana

Ripresa degli allenamenti, ieri, per i biancazzurri in vista della prossima partita di campionato contro la Ternana, in programma sabato 28 aprile, alle ore 15, presso lo stadio 'Libero Liberati' di Terni.

Attivazione e lavoro atletico con Prof. Tafuro al mattino; video, lavoro tecnico sulla linea difensiva e partitella a campo ridotto nel pomeriggio. Lavoro differenziato per Cesare Bovo e Mattia Proietti. Terapie per Filippo Falco (risentimento muscolare). Da registrare l'uscita anzitempo di Michele Fornasier e l’assenza con permesso societario di Christian Capone.

Oggi è in programma una seduta di allenamento al pomeriggio presso il Delfino Training Center di Città Sant'Angelo.