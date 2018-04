Ripresa degli allenamenti per i biancazzurri, si prepara la gara casalinga con lo Spezia

Ripresa degli allenamenti per i biancazzurri in vista del prossimo impegno di campionato con lo Spezia in programma domenica 22 aprile, alle ore 17.30, presso lo Stadio Adriatico “Giovanni Cornacchia”.

Seduta di scarico per chi è sceso in campo nel match contro la Pro Vercelli; partita in famiglia con la Primavera per il resto del gruppo. Lavoro differenziato per Mattia Proietti, Cesare Bovo e Andrea Coda. Fermi Antonio Balzano e Riccardo Fiamozzi. Da registrare l'assenza di Leonardo Mancuso con permesso societario.

Oggi è prevista una seduta di allenamento al pomeriggio presso il centro sportivo Delfino Training Center di Città Sant'Angelo.