Riprendono gli allenamenti per i biancazzurri, c'è da preparare la sfida con il Novara

Ripresa degli allenamenti per i biancazzurri in vista della prossima sfida di campionato contro il Novara in programma sabato 5 maggio con inizio alle ore 15 presso lo Stadio Silvio Piola di Novara.

Lavoro di scarico per chi è sceso in campo nella gara con il Cesena, esercizi atletici per il resto del gruppo. Terapie per Antonio Balzano, Mattia Proietti, Cesare Bovo e Hugo Campagnaro. Prosegue il proprio percorso di recupero, fuori sede, Filippo Falco.

Domani pomeriggio è prevista una seduta di allenamento a porte chiuse presso il Delfino Training Center.