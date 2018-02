Continua la preparazione dei biancazzurri: fermi Falco e Capone, terapie per Bovo

Doppia seduta di allenamento per i biancazzurri presso la struttura sportiva Delfino Training Center di Città Sant’Angelo, in vista della 25a giornata del campionato con la partita Pescara-Salernitana in programma sabato 10 febbraio, con inizio alle ore 15 presso lo stadio Adriatico Giovanni Cornacchia di Pescara.

Attivazione atletica, lavoro di potenziamento aerobico e combinazioni con tiro in porta nella seduta del mattino. Possesso palla e partita nella seduta di allenamento del pomeriggio. Lavoro differenziato per Luca Savelloni, Hugo Campagnaro, Andrea Coda, Michele Fornasier, Mattia Proietti, Pierluigi Cappelluzzo (fermo nel pomeriggio).

Fermi Filippo Falco e Christian Capone (virosi). Terapie per Cesare Bovo.

Oggi è prevista una seduta di allenamento al mattino con presentazione dei nuovi arrivi al termine della stessa, nella sala stampa del Delfino Training Center.