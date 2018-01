Allenamenti Pescara: differenziato per Latte Lath, Proietti e Brugman, terapie per Falco

Seduta di allenamento al mattino per i biancazzurri, in vista del prossimo impegno di campionato con il Perugia, in programma venerdì 26 gennaio alle ore 20.30 presso lo Stadio Adriatico “Giovanni Cornacchia” di Pescara.

Attivazione atletica, possesso palla e tiri in porta per il gruppo. Lavoro differenziato per Emmanuel Latte Lath, Mattia Proietti e Gaston Brugman; percorso di recupero per Michele Fornasier, Cesare Bovo e Ransford Selasi; terapie per Filippo Falco (in attesa dell'esito degli esami strumentali); Assenti Luca Savelloni e Andrew Gravillon.

Domani è prevista una seduta di allenamento al mattino presso il Delfino Training Center. Al termine dell’allenamento, indicativamente alle 11.30, intervista con Marco Carraro presso la sala stampa del Delfino Training Center.