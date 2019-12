Per il Pescara allenamenti anche a Natale in vista della trasferta di Livorno

Allenamenti pre natalizi per il Pescara. E sarà così anche domattina, nonostante si tratti del 25 dicembre. Il tutto in vista della trasferta di Livorno, che vedrà la squadra scendere in campo giovedì (Santo Stefano) allo stadio “Picchi” con fischio d'inizio alle ore 15.

Stamane i biancazzurri hanno svolto lavoro tattico e partitelle a campo ridotto al Delfino Training Center di Città Sant'Angelo.

Percorso differenziato per Alessandro Bruno, Antonio Balzano, Vincenzo Fiorillo e Milos Bocic; Marco Tumminello e Ivajlo Čočev stanno svolgendo il loro percorso di recupero post operatorio.

Come detto, sarà un Natale di lavoro per i ragazzi di Zauri: domani è in programma una seduta mattutina a porte chiuse, mentre nel pomeriggio ci sarà la partenza per Livorno.