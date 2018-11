Conto alla rovescia per Pescara-Lecce, l'imperativo è vincere

Conto alla rovescia per Pescara-Lecce, posticipo dell'undicesima giornata di Serie B che si disputerà lunedì 5 novembre in notturna allo stadio Adriatico "Giovanni Cornacchia". L'imperativo è uno solo: vincere per superare il Palermo, attualmente al primo posto in classifica a 21 punti.

Il Delfino si presenta a questo incontro dopo il pareggio strappato a Cosenza e, prima ancora, la sconfitta interna con il Cittadella.

In vista della partita con i salentini, ieri mattina si è tenuta una seduta di allenamento a porte chiuse nel Delfino Training Center di Città Sant'Angelo.