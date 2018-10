Riprendono gli allenamenti dei biancazzurri in vista della gara con il Cittadella

È ripresa ieri, al Delfino Training Center di Città Sant’Angelo, la preparazione atletica dei biancazzurri in vista della gara con il Cittadella che si giocherà sabato 27 ottobre allo stadio Adriatico. Questo il report degli allenamenti:

Seduta tecnica e partitella per il gruppo;

lavoro differenziato per Campagnaro, B rugman e Del Grosso ;

e ; fermi Andrew Gravillon (virosi) e Giuseppe Scalera (distorsione alla caviglia);

(virosi) e Giuseppe (distorsione alla caviglia); Gennaro Scognamiglio ha svolto parte dell’allenamento.

Oggi è prevista una doppia seduta tecnica, sempre al Delfino Training Center. Alle ore 18:30 nella palestra "Welcome Fitness" di Montesilvano ci sarà un evento con tutta la squadra. In serata è prevista l'estrazione del gioco “Indovina chi è il BiancAzzurro su attrezzi Teca” con in palio vari premi: