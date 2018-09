Riprendono gli allenamenti dei biancazzurri, c'è da preparare la sfida con il Brescia

Dopo la vittoria casalinga di domenica contro il Livorno, e' ripresa oggi pomeriggio la preparazione dei biancazzurri, in vista della sfida a casa del Brescia che si disputerà sabato 15 settembre.

Seduta di allenamento per i ragazzi di Mister Bepi Pillon al Delfino Training Center di Città Sant’Angelo.

Lavoro differenziato per Andrea Palazzi ;

; Fermo Gaetano Monachello (sindrome parainfluenzare);

(sindrome parainfluenzare); Terapie per Vincenzo Fiorillo (contusione alla coscia) e Antonio Balzano (affaticamento muscolare).

Ledian Memushaj, Filippo Melegoni, Christian Capone ed Elhan Kastrati sono stati convocati dalle rispettive Nazionali.

Domani è prevista una doppia seduta tecnica con lavoro di scarico per i giocatori scesi in campo e partita amichevole con la Primavera sempre al Delfino Training Center. Contemporaneamente Simone Farelli si sottoporrà alle visite mediche per poi aggregarsi al gruppo.