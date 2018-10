Pescara di nuovo in campo per iniziare a preparare la sfida con il Benevento

Dopo l'incredibile pareggio di ieri pomeriggio contro il Padova all'Euganeo, e' ripresa oggi pomeriggio la preparazione dei biancazzurri in vista della sfida casalinga contro il Benevento che si disputerà sabato 6 ottobre.

Tutti agli ordini di mister Bepi Pillon al Centro Sportivo Vestina di Montesilvano.

Il lavoro è stato diviso in due gruppi di defaticamento per chi è sceso in campo a Padova; lavoro di forza e tattica per il resto del gruppo. Differenziato per Gennaro Scognamiglio.

Domani (4 ottobre) è in programma una seduta di allenamento pomeridiana, sempre al Centro Sportivo Vestina.