Il Pescara verso la prima di campionato con la Salernitana, le ultime dagli allenamenti

Conto alla rovescia, in casa Pescara, per la prima di campionato che vedrà i biancazzurri opposti alla Salernitana in trasferta sabato 24 agosto. La gara si giocherà alle ore 18 nello stadio “Arechi” di Salerno.

Oggi allenamento mattutino per i ragazzi di Luciano Zauri. Lavoro tattico e partitelle a campo ridotto. Lavoro differenziato per:

Davide Bettella (contusione al piede),

Davide Vitturini (affaticamento al quadricipite)

Hugo Campagnaro (affaticamento al polpaccio)

Sono stati invece sottoposti alle terapie i seguenti giocatori:

Simone Farelli (edema adduttori),

Andrea Marafini (frattura ileo-ischiatica),

Luca Crecco (lesione retto femorale)

Grigoris Kastanos ha preso parte alla seduta mattutina, grazie al nulla osta arrivato dalla Juventus. Domani è prevista una seduta di allenamento (porte chiuse) al mattino, sempre al Delfino Training Center, e poi la partenza per Salerno.