Pescara calcio, si fa male Vincenzo Fiorillo: stiramento muscolare

Allenamento mattutino per il Pescara al Delfino Training Center in vista della sfida che si terrà al Curi di Perugia domenica 2 dicembre alle ore 21. Questo il report della seduta tecnica odierna:

termina anzitempo Vincenzo Fiorillo (stiramento muscolare, da stabilirne l’entità)

Lavoro tattico e partitelle a campo ridotto

Differenziato per Antonio Balzano, Ledian Memushaj e Franck Kanoutè

terapie per Hugo Campagnaro, Giuseppe Scalera e Mirko Antonucci

Indisponibile Christian Capone, che prosegue nel suo percorso di recupero fuori sede

Domani, 1° dicembre, è in programma una seduta mattutina a porte chiuse, cui seguirà la partenza per l'Umbria. Intorno alle ore 12 mister Pillon incontrerà la stampa per fare il punto della situazione.

