Verso Perugia-Pescara, i biancazzurri hanno ripreso gli allenamenti

Seduta tecnica e partitella per il gruppo, lavoro differenziato per Franck Kanoutè, terapie per Antonio Balzano, Hugo Campagnaro e Giuseppe Scalera (distorsione alla caviglia). La partita al Curi si giocherà domenica 2 dicembre