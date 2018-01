AcquaeSapone Unigross, si chiude l’era Ricci: in panchina arriva lo spagnolo Tino Perez

L’AcquaeSapone Unigross Futsal comunica di aver interrotto il proprio rapporto di collaborazione con il signor Antonio Ricci, allenatore della prima squadra.

La società ringrazia Ricci "per il lavoro svolto alla guida della squadra, per i successi ottenuti e per l’impegno profuso durante la sua gestione", augurandogli "le migliori fortune per il prosieguo della sua carriera nel mondo del futsal".

In poche ore la società ha cercato una figura che potesse essere la persona giusta per proseguire la stagione ed è stato raggiunto un accordo con il coach iberico Faustino Pérez Moreno Gomez, conosciuto nell’ambiente del futsal come Tino Pérez, 49 anni di Toledo.

Dopo gli inizi di carriera in Spagna (Castellon, Lugo, Cartagena e Valencia), ha allenato nell’est Europa: 4 stagioni con la Dinamo Mosca, 2 con gli azeri dell’Araz e in contemporanea sulla panchina della Nazionale dell’Azerbaijan (4° posto agli Europei in Serbia del 2016 e qualificato ai Mondiali in Colombia).

La società ringrazia mister Tino Pérez "per la disponibilità data in tempi rapidissimi alla nostra società" e ringrazia altresì l’agente del tecnico, Daniel Rodriguez Lozano.

Perez inizierà nelle prossime ore gli allenamenti con la squadra (senza i cinque Nazionali italiani) e debutterà il 17 febbraio prossimo nello scontro diretto in trasferta sul campo della Luparense.