Foggia-Pescara, al via la vendita dei biglietti di accesso del Settore Ospiti

Sono disponibili i tagliandi di accesso del Settore Ospiti dello stadio comunale “Pino Zaccheria” per l’incontro Foggia-Pescara, valido per la 22a giornata del Campionato di Serie B ConTe.it in programma sabato 20 Gennaio alle ore 15.

Il costo del biglietto è di euro 16 + euro 1.60 di diritto di prevendita. Il prezzo del Ridotto (Under16, Donne, Over65) è di euro 12 + euro 1.50 di diritto di prevendita.

I tagliandi potranno essere acquistati presso i seguenti punti vendita del circuito di biglietteria Booking Show:

· Tabacchi Plevano Francesco , Contrada Crocifisso, 25 – Città Sant’Angelo

· Tabaccheria di Iannascoli Gianni , Via Vestina, 448 – Montesilvano

· Tabaccheria Il Cerino , Via Adige, 60 – Montesilvano

· Kinh Internet Point , Via Rigopiano, 103 – Pescara

· Tabaccheria Di Bacco , Via Giovanni Bovio, 81 – Pescara

· El Pareso II s.a.s , Via Vespucci, 81 – Pescara

Le vendite sono attive attraverso il circuito online dalle ore 12 di venerdì 12 gennaio. Le vendite presso i punti vendita sono attive a partire dalle ore 12 di sabato 13 gennaio e fino alle ore 19 di venerdì 19 gennaio.

I biglietti possono essere acquistati dai residenti nella Regione Abruzzo solo ed esclusivamente per il Settore Ospiti dello stadio comunale Pino Zaccheria, se titolari di Tessera del Tifoso/Fidelity Card emessa dalla Delfino Pescara 1936

L’esibizione della stessa è obbligatoria anche per l’accesso allo stadio.

Il giorno della gara non sarà possibile acquistare i tagliandi di accesso, incedibili, presso la biglietteria dello Stadio Pino Zaccheria che resterà chiusa.

La capienza del Settore Ospiti è di 1453 unità.