Calcio a cinque: Real Dem Montesilvano campione nazionale giovanissimi Opes

Il Real Dem 1996 di calcio a cinque ha conquistato il titolo italiano categoria giovanissimi nel circuito Opes. L'affermazione è avvenuta sul proprio campo del PalaRoma davanti a una buona cornice di pubblico. La squadra di mister Serra ha battuto in finale il Latina per 2-0 dopo aver superato agevolmente tutte le avversarie. Grande soddisfazione per Enea D'Alonzo che ha forgiato questi ragazzi, destinati ad una brillante carriera nel futsal. La cavalcata vincente è iniziata battendo nel girone eliminatorio il Real Caserta (1-2), il Catania (7-0) e il Prato (2-4). Sconfitto in semifinale il Venafro 6-0 prima del successo finale.