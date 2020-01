Sport e solidarietà al trofeo "San Sebastiano" in corso a Montesilvano

Presentazione in grande stile per l'evento sportivo che coinvolge gli uomini in divisa d'ordinanza nell'insolita veste di calciatori. Il trofeo "San Sebastiano", fiore all'occhiello delle manifestazioni organizzate dal groppo sportivo della polizia locale di Montesilvano, prende il via sul parquet del Palaroma, con sfide incrociate di calcio a 5 fra le rappresentative di carabinieri, polizia di stato, guardia di finanza e, appunto, la formazione allenata da Roberto Marzoli, più volte vincitrice di titoli nazionali.

Gli atleti appartenenti al Comando guidato dal comandante Nicolino Casale, sono molti attivi anche nel sociale, sostenendo il Progetto Noemi e tante altre iniziative a beneficio di case famiglie e onlus del territorio. In questa ventesima edizione del torneo interfoze c'è anche il prezioso contributo dell'associazione Valtrigno, già partecipe in occasione della raccolta di derrate alimentari in occasione della Befana del Vigile.

Ai nastri di partenza si presenta agguerrita la squadra dell'Arma, con il comandante del comando compagnia carabinieri di Montesilvano, Luca La Verghetta, intenzionato a strappare il trofeo alla formazione organizzatrice, da anni detentrice della prestigiosa coppa.

"Saremo presenti con piacere anche in questa edizione perché lo sport non rappresenta solo una forma di intrattenimento, ma la condivisione dei veri valori della società. Speriamo di riuscire almeno quest’anno a battere la squadra della polizia locale, che da anni detiene il primato”.

Alla cerimonia di presentazione erano presenti anche il comandante della guardia di finanza di Pescara, Marco Toppetti, e il vice commissario della polizia di stato, Luigi Augelli.