Calcio a cinque, sfuma il sogno della Supercoppa per l'Acqua & Sapone

Sfuma il sogno dell'Acqua & Sapone di alzare il primo trofeo della nuova stagione. I nerazzurri infatti sono stati sconfitti ieri sera per 4 - 2 dal Pesaro che in casa si è imposto grazie soprattutto ad un primo tempo devastante in cui gli abruzzesi erano già sotto per 4-1.

I campioni d'Italia in carica segnano quattro gol in 8 minuti, mentre le reti dell'Acqua & Sapone sono state siglate da Jesulito e Jonas. Nel secondo tempo gli abruzzesi tentano la rimonta ma nonostante il dominio territoriale del campo, giocando praticamente tutta la frazione nella metà campo dei marchigiani, non riescono nella difficile rimonta.

ITALSERVICE PESARO – ACQUA&SAPONE UNIGROSS 4-2 (p.t. 4-1)

ITALSERVICE PESARO: Miarelli, Carducci, Del Grosso, Tonidandel, Fortini, Salas, Honorio, Canal, Taborda, De Oliveira, Marcelinho, Guennounna, Borea. All. Colini.

ACQUA&SAPONE UNIGROSS: Mammarella, Houenou, Liviero, Murilo, Calderolli, Jesulito, Gui, Mambella, Coco Wellington, Avellino, Jonas, Nicolodi, Rocha. All. Bellarte.

ARBITRI: Nicola Maria Manzione (Salerno), Daniele Di Resta (Roma 2), Angelo Galante (Ancona). Crono: Riccardo Davì (Bologna).

MARCATORI: nel p.t. 10’57’’ Marcelinho (P), 12’17’’ Taborda (P), 15’ Tonidandel (P), 16’34’’ Jesulito (A), 18’45’’ Honorio (P); nel s.t. 17’52’’ Jonas (A, rig.).

NOTE: spettatori 1000 curca; espulsi ; ammoniti Honorio (P), Avellino (A), Coco Wellington (A), Jesulito (A), Salas (P), Jonas (A).