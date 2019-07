Calcio a 5: il pescarese Tatonetti passa all'Assoporto Melilli

Un nuovo cambio di casacca per Simone Tatonetti, esperto portiere del Pescara tricolore in cerca di riscatto dopo la stagione nel Salinis nella quale è andato anche a segno in due occasioni. L'offerta giunta dalla Sicilia è la giusta occasione.

Difenderà i pali dell'Assoporto Melilli nel campionato di Serie A2. Si tratta di una società molto ambiziosa che vanta in rosa anche il bomber locale Cristian Rizzo, già compagno di squadra di Tatonetti nellanazionale Under 21 e nel Napoli.