Ce l'abbiamo fatta: l’AcquaeSapone Unigross è Campione d’Italia

E’ la notte dei desideri. Che si realizzano. Diventano realtà. Meravigliosa. Da far scoppiare il cuore di gioia. E gli occhi di lacrime. L’AcquaeSapone Unigross vince gara5 a Bassano 4 a 2 e conquista il primo scudetto della sua storia. Non solo: Tino Pérez, fine stratega e uomo di levatura gigantesca, fa il double con la Coppa Italia dello scorso marzo.

Nessuno ci era riuscito negli ultimi dieci anni: l’ultimo precedente era datato 2008, e fu proprio la Luparense. Marin “punisce” Mello dopo il rosso in gara3 e lo lascia in tribuna nonostante abbia già scontato la squalifica, Pérez invece conferma gli stessi dodici anche se Lukaian non può scendere in campo e Murilo non è al top.

I nerazzurri fanno la partita con personalità e coraggio, andando a prendere nella metà campo avversaria i Lupi. Creano diverse occasioni e costringono Honorio e soci a commettere cinque falli dopo 11’. Ma la palla sembra non voler entrare, anche per bravura di Miarelli, naturalmente. A 5’ dalla pausa, i nerazzurri la sbloccano con il gol del grande ex, Bertoni: combinazione veloce e scarico centrale per il gigante che arriva in corsa e scarica un destro letale.

La Luparense approfitta di qualche secondo di confusione in campo e trova il pari con Rafinha a 1’10’’ dall’intervallo, aiutato da una deviazione fortuita di Lima. Ma i ragazzi di Pérez non si abbattono e replicano immediatamente con la giocata geniale e devastante di Jonas Pinto: destro a giro potentissimo e affilato che si piazza all’incrocio e lascia esterrefatti i tifosi veneti. In mezzo, c’erano state un paio di prodezze incredibili di Mammarella. Si va all’intervallo in vantaggio.

Pronti via nella ripresa, Calderolli intercetta da genio qual è un palla troppo corta a metà campo, la arpiona e poi la porge a Bertoni, che arriva di nuovo in corsa e dal suo binario fa esplodere il pallone nell’angolino in cui Miarelli non può arrivare: è 3 a 1 dopo 2’. Un colpo duro, questo, per i padroni di casa, che hanno perso Rafinha nell’intervallo per infortunio e dopo 6’ vedono lo sprinter Jesulito a terra con i crampi.