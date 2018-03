AcquaeSapone Unigross, Pérez sfida l'ex Bellarte

Anticipo di lusso questa sera alle 20.45 al Palamalfatti contro il Real Rieti per l’AcquaeSapone Unigross. La squadra di Pérez in terra laziale, contro gli ex Bellarte, Caetano e Romano, vuole riprendere il cammino dopo lo stop interno nello scontro diretto di sabato scorso con la Came Dosson contro una delle squadre più in forma del campionato.

Torna Edgar Bertoni nelle fila nerazzurre, ed è ovviamente una buona notizia per il coach di Toledo, che non ha ancora a disposizione Lima e dovrà affrontare la partita con Bordignon reduce dall’influenza. Dentro i dodici il ’98 William Rocha.

Arbitrano Galante di Ancona, Pezzuto di Lecce e crono Iannuzzi di Roma1. Diretta streaming su Realrietichannel.tv.

Intanto Stefano Mammarella ieri mattina ha visitato i bambini della scuola primaria dell’Istituto comprensivo 3 della sua città, Chieti, e ha fatto il pieno di entusiasmo:

“Sabato scorso è andata male, ma una sconfitta non può certo farci fermare a recriminare: nell’arco di un campionato possono starci dei passi falsi, siamo pronti per la partita di Rieti e per le prossime sfide. L’importante è stare calmi, non farsi prendere dalla frenesia e credere nel lavoro che svolgiamo quotidianamente e nelle idee che ci sta trasmettendo il nostro nuovo allenatore”.

Sulla partecipazione all’incontro con i piccoli alunni dell’istituto teatino, promosso dall’insegnante Filomena Marianetti, il portiere nerazzurro dice: