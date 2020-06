Scarpitti si presenta all’Acqua & Sapone: “Sono qui per aprire un ciclo”. Il neo tecnico molisano, incontrando la stampa, ha parlato del percorso fatto prima di arrivare sulla panchina nerazzurra: “Si comincia a fare l’allenatore per gioco, poi ci si trova, con la crescita professionale, davanti ad un bivio. Grazie all’appoggio della mia famiglia ho scelto di seguire la mia passione e proseguire questa carriera: l’arrivo all’Acqua & Sapone mi ripaga di questa scelta”.

Il presidente Enio Barbarossa ha spiegato perché si è deciso di puntare sul coach 44enne:

“È un giovane che fa giocare bene le sue squadre, ha vinto già molti campionati e contro di noi si è fatto apprezzare con una partita straordinaria della sua ex squadra”.

Ecco invce cosa ha detto il coach, originario di Isernia: “Voglio portare risultati a questa società che è abituata a vincere e a ottenere grandi successi, ormai da diversi anni. Raccolgo l’eredità di grandi allenatori che hanno fatto la storia del club, ma anche del nostro futsal. C’è volontà di ottenere risultati importanti e aprire un nuovo ciclo, ma sapendo che stiamo avviando qualcosa di nuovo, con serenità e convinzione. La squadra verrà in buona parte rinnovata e ci vorrà il tempo necessario per ricreare le condizioni per vincere”.

Decisiva probabilmente nella scelta della famiglia Barbarossa è stata anche la partita di andata sul campo del Cmb Signor Prestito, ex squadra di Scarpitti: 5 gol incassati dai nerazzurri nei primi 20’. “Quella partita per fortuna l’hanno vista anche i presidenti… – scherza – È stata, credo, la migliore partita della stagione, sicuramente il parziale migliore. All’epoca eravamo al primo posto sia noi che loro, la mia squadra era molto carica sapendo di dover affrontare una corazzata come quella nerazzurra e fece un primo tempo eccezionale. Nella ripresa, però, uscì fuori la caratura dell’Acqua & Sapone che riuscì a recuperare nella ripresa. Quello per me è lo spot di come vorrei vedere sempre giocare una mia squadra”.

L’organizzazione difensiva “è la base si cui costruire tutta l’intelaiatura di squadra – ha chiuso Scarpitti, prima di trasferirsi in sede per una serie di colloqui individuali con i suoi prossimi giocatori – Nel Cmb la squadra lavorava bene sul possesso e sulle transizioni, un lavoro fatto con lo staff e tutto il gruppo squadra. Così siamo riusciti a ottenere buoni risultati. E spero di farlo anche qui, con lo staff di prim’ordine che la società mi ha messo a disposizione”.