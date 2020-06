L'Acqua e Sapone presenta ufficialmente il neo mister Fausto Scarpitti

L'Acqua & Sapone, nel pomeriggio di domani 4 giugno, presenterà ufficialmente mister Fausto Scarpitti, nuovo allenatore della prima squadra per la stagione 2020/2021.

La conferenza stampa si svolgerà alle ore 16 a Città Sant’Angelo. Saranno presenti anche i vertici societari: la famiglia Barbarossa e l’amministratore delegato Tony Colatriano.

Scarpitti, sposato e padre di due figli, proviene dal Cmb, con cui ha vinto la A2 nel 2018-2019 approdando in serie A. Durante questa stagione, chiusa in anticipo a causa del coronavirus, ha terminato l'esperienza in Basilicata con la squadra all’8° posto, in zona play-off.