La ColorMax Civitella a Eboli con un unico obiettivo: fare punti

Per l'anticipo della 3a giornata di campionato, venerdì 12 ottobre alle ore 20:30, la ColorMax Civitella C5 giocherà in casa della Feldi Eboli. I biancazzurri sono ancora a 0 punti e cercheranno dunque di smuovere la classifica.

Arbitri: Daniele Di Resta (Roma 2), Vincenzo Sgueglia (Civitavecchia). Crono: Giovanni Ferraioli Vitolo (Castellammare di Stabia).

Così Mister Palusci:

«Si torna in campo contro un'altra squadra difficile, ma d'altronde il livello della Serie A è questo e se ci soffermiamo a vedere i nomi degli avversari non smuoveremo mai la classifica. Stiamo dimostrando che nulla è impossibile, veniamo da due buone prestazioni, ma ci manca ancora qualcosa, ancora non ci siamo, dobbiamo continuare a lavorare e mettere quel qualcosa in più in partita, iniziando da Eboli».