L'Acqua&Sapone vince a Pomezia 6-0 e vola in Final Four. Dunque missione compiuta al PalaLavinium contro la Mirafin. E così, per la prima volta dopo tre anni, la squadra del presidente Barbarossa proverà ad alzare al cielo la Coppa della Divisione, a fine aprile. .

MIRAFIN – ACQUA&SAPONE UNIGROSS 0-6 (p.t. 0-2)

MIRAFIN: Mazzucca, Mauriello, Bezerra, Moreira, Gioia, Paniccia, Teixeira, Priori, Castellana, Rocchi, Fratini, Benasciuti. All. Mirra.

ACQUA&SAPONE UNIGROSS: Mammarella, Patricelli, Liviero, Murilo, Jesulito, Gui, Mambella, Fior, Jonas, Nicolodi, Rocha, Fabinho. All. Bellarte.

ARBITRI: Brischetto di Acireale, Minichini di Ercolano, crono Ribaudo di Roma2.

MARCATORI: nel p.t. 13’37’’ Murilo (A), 16’38’’ Jonas (A); nel s.t. 2’28’’ Jonas (A), 11’02’’ Jesulito (A), 17’21’’ Fabinho (A), 19’58’’ Rocha (A).