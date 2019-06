AcquaeSapone da dentro o fuori a Pesaro per gara4, sarà il match decisivo

Una gara da dentro o fuori quella che attende l'Acqua e Sapone domani sera alle 20:30 a Pesaro, sede di gara4 delle finali scudetto. Pronto un mini esodo da Montesilvano e da fuori regione per sostenere Murilo e compagni nella quarta finale contro i marchigiani, avanti 2 a 1 nella serie e di fronte al primo match point tricolore.

In caso di vittoria dei padroni di casa, non ci sarà più niente da fare. Diversamente, ogni discorso verrà rimandato a gara5, in programma domenica 16 giugno al Palaroma di Montesilvano.

Così l'allenatore Tino Pérez:

“Sarà la partita più importante di tutto l’anno, avremo bisogno di fare la partita migliore possibile per vincere. Bisogna stare molto concentrati, attenti a tutto. Dovremo essere più o meno perfetti”.

Quasi 200 tifosi nerazzurri saranno a Pesaro a tifare per un pronto riscatto degli abruzzesi dopo il ko di martedì scorso. Coco Wellington e Avellino andranno in tribuna perché squalificati.

Diretta tv su Sky Sport Football (canale 203), arbitrano Manzione di Salerno, Lamanuzzi di Molfetta, Davì di Bologna, crono Vannucchi di Prato.