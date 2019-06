AcquaeSapone sconfitta anche in gara3, il Pesaro porta la serie sul 2-1

Al PalaPizza di Pesaro l'AcquaeSapone viene sconfitta anche in gara3, e adesso i marchigiani portano la serie sul 2-1 avendo il primo match point.

Ancora una volta i supplementari si rivelano amari per i ragazzi di Pérez. L'Unigross va nuovamente ko nell’extratime: domenica 9 giugno alle ore 20:30 c’è gara4 e sarà il giorno della verità per gli abruzzesi, che oltretutto non potranno contare su Coco Wellington, indisponibile a causa di un cartellino rosso rimediato nel primo tempo supplementare.

La partita verrà trasmessa in diretta su Sky Sport Football e si giocherà ancora al PalaPizza. L'eventuale gara5 verrà invece disputata domenica 16 giugno, sempre alle ore 20:30, al Palaroma di Montesilvano (diretta su Sky Sport Uno).