Acqua&Sapone ko a Pesaro, contro i campioni d’Italia un 5-0 senza storia. Esordio assoluto in nerazzurro per il pivot Fabinho dopo 3’ e mezzo. Dall’altra parte, Colini lancia l’ex di turno De Oliveira a duellare con Avellino. Alla fine si impone il Pesaro, staccando i nerazzurri in classifica. Prossima partita per l'Acqua&Sapone contro il Cmb Signor Prestito al Palarigopiano.

Il tabellino

ITALSERVICE PESARO – ACQUA&SAPONE UNIGROSS 5-1 (p.t. 2-0)

ITALSERVICE PESARO: Miarelli, Tonidandel, Honorio, Taborda, Marcelinho, Canal, Borruto, De Oliveira, Salas, Fortini, Carducci, Ciappici, Guennounna, Dionisi. All. Colini

ACQUA&SAPONE UNIGROSS: Mammarella, Patricelli, Liviero, Murilo, Calderolli, Jesulito, Gui, Mambella, Fior, Coco Wellington, Avellino, Jonas, Rocha, Fabinho. All. Bellarte

ARBITRI: Pezzuto (Lecce), Morabito (Vercelli), crono Parrella (Cesena)

MARCATORI: nel p.t. 11’ Salas (P), 11’55’’ Taborda (P); nel s.t. 4’05’’ e 10’10’’ Borruto (P), 7’ Taborda (P), 17’40’’ Gui (A)

NOTE: spettatori 1500 circa; ; ammoniti Avellino (A)