Trovato morto Antonio Capuozzo, ex portiere del Pescara Calcio a 5

Antonio Capuozzo, ex portiere di serie A del Pescara Calcio a 5, è stato trovato morto stanotte intorno alle 3 sotto casa sua in via L'Aquila, a Montesilvano. Di origini napoletane, l'uomo era nato nel 1980 e avrebbe dovuto compiere 40 anni tra non molto.

Il corpo è stato rinvenuto da alcuni passanti dentro la sua macchina: si ipotizza che l'uomo si sia sentito male per strada, anche perché sull'asfalto, a poca distanza dall'auto, sono state rilevate tracce di vomito. Immediatamente è stato dato l'allarme, con il 118 e gli agenti della polizia che si sono recati sul posto, ma per l'ex atleta non c'è stato nulla da fare.

Capuozzo vinse lo scudetto con il Pescara Calcio a 5 a 35 anni e, subito dopo, fu anche riconvocato in nazionale. Aveva lasciato l'attività agonistica dopo una lunga squalifica, e attualmente lavorava nel multisala "The Space" al centro commerciale Porto Allegro. Molto conosciuto anche a Loreto Aprutino, dove aveva giocato, Capuozzo lascia la moglie e 2 figli.