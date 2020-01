Morte Antonio Capuozzo, il cordoglio del Pescara Calcio a 5

Il Pescara Calcio a 5 ha voluto ricordare, in una nota, il suo ex portiere Antonio Capuozzo, morto questa notte a 40 anni dopo essersi sentito male.

Rivolgendosi direttamente a Capuozzo, il sodalizio biancazzurro aggiunge:

"Purtroppo non sei riuscito a "respingere" questo ultimo colpo che questa vita ti ha voluto infliggere. Sei e resterai per sempre nei nostri cuori e nella storia dello sport pescarese. Il nostro pensiero va ai tuoi cari, ai tuoi parenti e in particolare alla tua famiglia, a Daniela e ai vostri due splendidi gioielli Davide e Domenico. Antonio, non hai mai avuto paura di nulla e di nessuno! Ti auguriamo un viaggio sereno e che la terra ti sia lieve. Rip grande portierone, e grazie per tutto quello che ci hai dato".